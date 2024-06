Rosario Siciliano, calabrese trapiantato a Bologna, cesella cinque brani molto diversi tra loro per concezione e indole che vanno a comporre un EP unitario, un concept che segue il protagonista in un piccolo viaggio di formazione. Un nuovo inizio per Siciliano che dopo essersi fatto le ossa con gruppi come Old no. 70’s e Other Voices, Grifondoro, Havana Sex e Ernest Lo ha pubblicato due singoli: “Come le altre” a nome Il Signor Mario e “Le ragazze della mia età”.

Confermata la collaborazione con Formica Dischi per questa prima uscita sulla media distanza, che delinea con precisione le caratteristiche di un progetto in bilico tra cantautorato ed elettronica come dimostrano “Ninna nanna” con le sue melodie elettro – pop grintose e lunari, mentre il pianoforte la fa da padrone in “Un giradischi e poi la nostra canzone …” ballata dal tono più classico.

Il dinamismo di “Eterna” fa i conti con la fine della relazione già evocata nel brano precedente, “Invisibili“ sorprende con una veste post – rock e un crescendo deciso, che la rendono uno dei momenti più convincenti dell’EP. L’estrema delicatezza di “Il linguaggio dei corpi (dove non esiste il giorno)” chiude il cerchio riportando alla “Ninna nanna” iniziale a completare il nuovo esordio di DueMari che con “In absentia Dei” trova la sua dimensione artistica.

