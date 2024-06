Formati a Londra nel 1976, i The Damned sono diventati una delle band più innovative e influenti della scena punk rock britannica degli anni 70. Il loro singolo di debutto “New Rose” (1976) è considerato il primo singolo punk mai pubblicato nel Regno Unito.

Durante i loro 45 anni di carriera e oltre, i Damned hanno sperimentato vari stili musicali, incorporando elementi di gothic rock, psichedelia e new wave nel loro sound.



Anche dopo quasi mezzo secolo e numerosi cambi di formazione, con Dave Vanian come unico membro costante, undici album in studio e diversi singoli nelle classifiche del Regno Unito, i Damned non hanno alcuna intenzione di fermarsi, stanno ancora registrando nuova musica e ampliando la propria fan base, alimentata da leggendari spettacoli dal vivo.



Nell’ottobre 2020, a oltre 40 anni dalla separazione dei membri fondatori, i The Damned hanno annunciato una serie di concerti di reunion, con la formazione originale composta da Dave Vanian (voce), Brian James (chitarra), Captain Sensible (basso) e Rat Scabies (batteria). Tuttavia, a causa della pandemia, sono stati costretti a rinviare gli spettacoli fino al 2022.



Il 3 novembre 2022 la band si è esibita all’O2 Apollo di Manchester, registrando un energico set di 21 canzoni tratto dai primi due album, “Damned Damned Damned” e “Music for Pleasure” del 1977, gli unici album con i quattro membri fondatori.

Questo leggendario show di reunion è finalmente disponibile e sarà pubblicato il 13 settembre 2024. “AD 2022 – Live In Manchester” è già disponibile per il preorder. Ecco “New Rose” come primo assaggio:



“O2 Apollo Manchester 03/11/22” tracklist:

I Feel Alright You Take My Money Help Born To Kill Stretcher Case Feel The Pain I Fall Fan Club Alone Fish 1 Of The 2 Problem Child Neat Neat Neat Stab Yor Back Sick Of Being Sick See Her Tonite

You Know New Rose Pills The Last Time So Messed Up