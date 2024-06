Family Stereo nasce nel 2018 come progetto solista di Blake Watt, figlio di Ben Watt e Tracey Thorn degli Everything But The Girl, fin qui autore di un EP (“Matter” del 2019) e di una lunga serie di singoli. Fonti d’ispirazione piuttosto varie, dall’indie rock al folk, da Mac DeMarco a Neutral Milk Hotel e John Martyn. Buone impressioni confermate dal nuovo EP “Sometimes The Morning Is Different”.

Diciassette minuti confidenziali e moderni, che uniscono urgenza sonora e rabbia a un sound istintivo e melodico (le armonie di “Unavoidable” ad esempio) che all’occorrenza sa diventare sognante come in “Early Promise” e le sue delicate trame di ricordi adolescenziali o “I knew I loved you then!” e “Buffer” dove è la chitarra acustica a dominare ma non manca un finale distorto e grintoso.

Discorso a parte per “Foolproof”, riarrangiata rispetto alla versione del 2019 a livello vocale e melodico deve sempre molto a Morrissey che potrebbe essere una passione non dichiarata di Blake Watt a giudicare da come riesce a evocare senza sforzo apparente quest’atmosfera nostalgica e malinconica, molto inglese. Cinque brani corposi, diversi tra loro per un artista da tenere d’occhio.

Listen & Follow

Blake Watt: Instagram