Vengono da Columbus (Ohio) i Golomb e si sono fatti un nome a suon di singoli trascinanti e live registrati con mezzi di fortuna, poi pubblicati sulla loro pagina Bandcamp. Rock, psichedelia, grande attenzione alle melodie sono la cifra stilistica della loro musica e del nuovo EP “Love” che arriva a due anni di distanza dal notevole disco d’esordio “Golomb” (2022).

Tre brani appena ma più che sufficienti a ben figurare per Xenia Shuman (basso e voce) Mickey Shuman (chitarra e voce) e Hawken Holm (batteria) abili nel costruire brani come “Sixth Sense” e “Take My Life” tra i Crazy Horse di Neil Young, i Low e l’attitudine noise dei Dead C non portata all’estremo, chitarre affilate e attitudine pop ben in equilibrio.

Sono una band che ama suonare dal vivo i Golomb e lo dimostrano in “Dare You To Cry” con l’aggiunta del sassofono prova evidente che hanno molto da dire e da dare. Creatività e passione dominano un EP grintoso dal forte impeto in speranzosa attesa di sentirli di nuovo alla prova sulla lunga distanza, con l’album numero due.

Listen & Follow

Golomb: Instagram