Credit: press

Si avvicina la XXI edizione speciale dell’IndieRocket Festival, il 20 e 21 settembre all’interno del suggestivo Padiglione Becci di Pescara.

Da oltre due decenni, l’IndieRocket Festival è sinonimo di innovazione musicale e scoperta sonora, e quest’anno non sarà diverso.

Biglietti QUI.



aquæ — 20 e 21 Settembre

Padiglione Becci, Marina di Pescara

Ventunesimo anniversario con il nuovo format “aquæ” che spingerà ancora di più i confini della sperimentazione musicale. La line-up di quest’anno sarà fortemente orientata verso un sound elettronico, mantenendo lo spirito di ricerca e l’attenzione alla qualità artistica.

Due giorni con artisti internazionali che esploreranno nuove frontiere sonore, offrendo performance uniche e coinvolgenti. Questo rinnovato focus sulla musica elettronica arricchirà l’esperienza del pubblico per un festival in continua evoluzione e adattamento ai cambiamenti nel panorama musicale contemporaneo.

­

æquinox — 22 Settembre

Teatro del grano, Loreto Aprutino

La chiusura del festival, domenica 22 settembre, sarà ospitata dal Comune di Loreto Aprutino in collaborazione con Pollinaria. “æquinox” sarà una festa finale immersa nella natura, che promette di regalare emozioni indimenticabili con tante sorprese per concludere in bellezza questa edizione speciale.

Tre giorni di musica, cultura e sperimentazione. L’IndieRocket continua a essere un faro per tutti coloro che cercano nuove esperienze sonore e desiderano scoprire il meglio della scena musicale indipendente.

Ecco la lineup:

Mouse on Mars AAI live AV — Forest Swords dj

Föllakzoid — 3Phaz live — Om Unit pres. Acid Dub Studies live

Maria Chiara Argirò — Coca Puma — Cemento Atlantico

& altræ ancora

Durante i tre giorni del festival, IndieRocket ospiterà artisti internazionali e italiani che esploreranno nuove frontiere sonore, offrendo performance uniche e coinvolgenti. Tra i primi nomi annunciati ci sono i Mouse On Mars, il duo tedesco formato da Jan St. Werner e Andi Toma che da 25 anni muta e decostruisce il proprio alfabeto sonoro combinando le sperimentazioni dell’elettronica con il pop e la club culture. A IndieRocket Mouse On Mars presenteranno uno show a/v figlio della loro ultima release, “AAI (Anarchic Artificial Intelligence)”, un album che esplora l’intelligenza artificiale sia come struttura narrativa che come strumento compositivo, il loro lavoro più esplicitamente “fantascientifico” realizzato finora. In lineup anche Om Unit, alias di Jim Coles, produttore che è una presenza costante sulla scena della musica elettronica britannica sin dai primi anni 2000, capace di esplorare stili musicali che vanno dal downtempo alla techno, dalla jungle al footwork e al dub, che ad IndieRocket presenterà una performance live tratta dal suo ultimo lavoro in studio, “Acid Dub Studies”, una fusione di 303 acid bass, dub reggae, dub techno e ambient. Completano il primo ciclo di annunci: 3Phaz, produttore elettronico proveniente da Il Cairo, capace di offrire un’interpretazione brutale e incisiva del suono egiziano mahraganat/shaabi; Coca Puma, artista eclettica di formazione nu-jazz che sfugge a ogni definizione, alternando produzioni eleganti dalle atmosfere oniriche e rarefatte a tracce più oscure e malinconiche.

Forest Swords, alias di Matthew Barnes, produttore britannico affiliato a Ninja Tune, divenuto un punto fermo nell’underground elettronico contemporaneo grazie a suoi album fortemente evocativi, in cui il dub incrocia la psichedelia, conosciuto anche per i lavori per il mondo del cinema e della danza contemporanea, e che ad IndieRocket si esibirà in un dj-set che fonde suoni sperimentali e ritmi da club. Altro nome internazionale aggiunto alla lineup è quello di Föllakzoid, progetto nato a Santiago del Cile e attualmente con base a Berlino, ideato da Domingæ, icona trans sudamericana, musicista, artista e regista, il cui live si configura come un’esperienza unica, tra ritmi che inducono a una trance musicale, che guardano al kraut-rock da un lato e alla techno dall’altro, capaci di sedurre il pubblico con paesaggi sonori coinvolgenti e una visione musicale in costante evoluzione.

Nella line-up di IndieRocket Festival 2024 trova spazio anche Maria Chiara Argirò, nata a Roma e trasferitasi a Londra, è diventata una figura centrale nel mondo del jazz, classico ed elettronico, che fa base in UK. Il suo ultimo album, “Closer” (Innovative Leisure), viene definito dall’artista come un viaggio attraverso un mondo onirico alla ricerca del centro di noi stessi, uno spazio dove la melodia e il ritmo decostruito convivono armoniosamente. Il secondo ciclo di annunci viene completato da Cemento Atlantico, progetto del produttore e DJ romagnolo Alessandro “ToffoloMuzik” Zoffoli, il cui recente album, “Dromomania” (Bronson Recordings) possiede una forte spinta ritmica che richiama il desiderio irrefrenabile di viaggiare, e in cui i linguaggi elettronici del future garage e del post-dubstep vengono ibridati con field recordings.