Credit: Ebru Yildiz

Negli ultimi giorni c’è stata una battaglia mediatica tra The Hives e Viagra Boys.

I fan di entrambe le band non devono però preoccuparsi. È tutto all’insegna del buon umore ed è un bel modo per promuovere il loro spettacolo al Fields Festival di Stoccolma ateso il 6 luglio.



Tutto è iniziato con un post su Instagram dei The Hives la scorsa settimana, in cui scrivevano: “I perdenti punk rock @viagraboys sono stati sfidati dagli altri vincitori punk rock The Hives a una sorta di gara rock. Su chi puntate?“.

Nel video, il frontman degli Hives Pelle Almqvist si trovava in un concessionario d’auto con un assistente, che riceve una telefonata da qualcuno che chiede se la band sarebbe interessata a “suonare con i Viagra Boys allo Stockholm Fields“.

“Viagra chi? Sì, non facciamo beneficenza“, ha risposto alla sua assistente quando lei gli ha riferito la domanda.

I due hanno poi girato un altro video su Instagram, in cui un giornalista ha chiesto ad Almqvist se avesse qualcosa da dire sull'”imminente scontro” con i Viagra Boys. Almqvist ha scritto nella didascalia: “La trama si infittisce! Li ho cercati su Google. Non sembrano così giovani. Per favore, inviate i test di funzionalità epatica e il VO2 max per ogni membro“.

La band ha poi pubblicato un altro post, completo di una foto di un autobus che pubblicizza il concerto nello stile di una rissa tra le due band. “Non fatevi investire dall’autobus Viagra Boys vs The Hives se siete a Stoccolma”, hanno scritto a fianco. “Inoltre è appena uscita la nuova diss track dei The Hives sui Viagra Boys. Si intitola: Viagra Boys keep sucking, we are about to come”.

Da parte loro, i Viagra Boys hanno postato un video in cui gli viene offerto un milione di dollari per suonare “contro” i The Hives allo Stockholm Fields in una telefonata. “Fanculo a quei ragazzi“, ha detto il frontman Sebastian Murphy, mentre la band ha scritto nella didascalia: “Hanno chiamato dalla vecchia fabbrica del rock poser in abito aziendale e si sono chiesti dove fossero i @thehives“.

Ultimo giro di giostra con un altro video in cui gli è stato chiesto dello “scontro” con i The Hives e hanno detto che la band ha “rubato molto del nostro materiale“.

Sicuramente da qui al 6 luglio ci sarà ancora tempo per video e scherzi reciproci…