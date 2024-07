Credit: Katie Silvester

I King Hannah sono stati costretti a cancellare il loro tour nordamericano di fine giugno/inizio luglio perché la cantante Hannah Merrick si deve riprendere da una meningite virale.

In una dichiarazione sui social media, Craig Whittle scrive: “Sfortunatamente, siamo costretti a cancellare i nostri spettacoli negli Stati Uniti e in Canada previsti per le prossime settimane. Hannah si è ammalata di meningite virale quasi una settimana fa ed è stata ricoverata in ospedale dove si sta riprendendo. Dovrà prendersela comoda per le prossime settimane, dove si riposerà e si rimetterà in sesto“.

Stiamo cercando di riprogrammare questi spettacoli nei club e altri spettacoli in Nord America e vi aggiorneremo non appena avremo novità. Siamo affranti per la mancanza di questi spettacoli, ma torneremo più forti che mai, fidatevi, Hannah è una macchina.

I King Hannah hanno pubblicato a maggio il loro nuovo album “Big Swimmer“.

Ecco le date italiane di luglio che non sembrano, per ora, essere in discussione:

17.07.24 Bologna, BOtanique

18.07.24 Genova, Mojotic

20.07.24 Rapolano Terme (SI), Tv Spenta dal Vivo

21.07.24 Milano, Triennale Milano



Tutte le info e i biglietti QUI