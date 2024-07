credits: Steve Guillick

Travis e Brandon Flowers dei The Killers si sono uniti per una performance live di “Somewhere In My Heart” degli Aztec Camera durante il loro show a Glasgow.

Entrambe le band hanno suonato all’OVO Hydrow di Glasgow la scorsa settimana (27 giugno) nell’ambito del tour dei The Killers “Rebel Diamonds”, di cui i Travis sono il gruppo supporto.



Durante il loro set, i Travis hanno coinvolto il frontman dei The Killers Brandon Flowers e il loro chitarrista in tour Ted Sablay per eseguire una cover di “Somewhere In My Heart”, successo del 1987 degli Aztec Camera.

La band ha iniziato il brano con il frontman dei Travis Fran Healy che ha cantato la prima strofa e Flowers che ha sorpreso la folla uscendo durante la seconda strofa della canzone.

Pubblicata come singolo nel 1988 dalla band scozzese, “Somewhere In My Heart” raggiunse la posizione numero tre della UK Singles Chart e divenne una top-40 in Australia e Irlanda.