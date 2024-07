Credit: Ivan Cazzola

Riparte la concert series ‘Cuori Impavidi’, co-prodotta da MI AMI e Circolo Magnolia. Tre date speciali con tre headliner di caratura nazionale e internazionale, tre serate irripetibili con tre anime che sono tre facce della medaglia, come da tema dell’edizione 2024 del Festival che ha raccolto trentamila presenze tra il 23 e il 26 maggio.

Si parte lunedi 8 luglio con gli Unknown Mortal Orchestra, band psichedelica neozelandese fondata da Ruban Nielson che torna in Italia dopo sei anni. Fra rock psichedelico, indie rock lo-fi e funk, il suono degli UMO è spesso caratterizzato dal mix di influenze vintage e moderne, le loro atmosfere sono speciali, dolci e oniriche. La band di stanza a Portland presenterà ai suoi fan italiani il suo quinto LP, “V“, uscito a marzo dello scorso anno via Jagjaguwar.

Con gli UMO anche Any Other, che presenterà ufficialmente il suo nuovo disco “stillness, stop: you have a right to remember” uscito per 42 Records. Il progetto jazz-rock di Adele Altro, già collaboratrice di Colapesce Dimartino e compositrice della soundtrack del podcast Limoni, è ispirato al songwriting indie americano e il suo timbro di voce è unico e forte.

Si prosegue poi il 7 settembre. I leggendari Subsonica arrivano al Circolo Magnolia a chiudere il clamoroso successo del “SUBSONICA 2024 TOUR” nei palazzetti di questa primavera e la tournée estiva “LA BOLLA TOUR”. La band torinese è pronta a regalare ai fan un’ultima, indimenticabile performance, mettendo in scena una vera e propria festa, un gran finale che proseguirà nella notte con dj set e ospiti ancora da annunciare.

Terzo e ultimo appuntamento l’11 settembre con Earl Sweatshirt, nome d’arte di Thebe Neruda Kgositsile, rapper, produttore discografico e attivista californiano classe 1994. Componente della Odd Future – collettivo fondato dal rapper Tyler, The Creator – è da molti considerato il vero culto per la sua produzione introspettiva e poetica, del tutto avversa alle dinamiche mainstream. Earl Sweatshirt è diventato un’icona anche per la sua onestà circa la salute mentale. Arriva per la prima volta live in Italia.

“Cuori Impavidi”, rassegna curata da MI AMI e Circolo Magnolia, offre una serie di concerti che celebrano la musica e l’estate in un contesto unico e suggestivo. Il verde dell’Idroscalo di Milano, polmone verde della città, sarà nuovamente il palcoscenico perfetto per questa esperienza musicale unica, dove la musica si fonde con la bellezza della natura circostante.