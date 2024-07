I Kemama – la band formata da Ketty Passa, Marco Sergi e Manuel Moscaritolo – tornano in scena nel 2024 dopo l’EP d’esordio “Testa o Croce”. Sono stati scelti dal management dei Queens Of The Stone Age per aprire il tour italiano della band per la data di ieri e per il 5 e 6 luglio (rispettivamente a Roma, Romano D’Ezzelino (VI) e Milano), e questa avventura diventa una spinta per chiudere le nuove produzioni su cui la band stava lavorando.

Il nuovo singolo, “Marinella Odia”, scritto e prodotto da Kemama e mixato e masterizzato da Giuseppe Taccini, esce il 5 luglio – proprio nei giorni della straordinaria esperienza live in apertura ai Queens Of The Stone Age.

Il fatto che la scelta del management della band sia ricaduta su di noi, che siamo una realtà nata da poco e non godiamo di particolare notorietà, ci lascia increduli e ci riempie di orgoglio, siamo fieri di rappresentare in tal senso una scena musicale italiana non proprio mainstream ma sicuramente affine a quella dei Queens Of The Stone Age, per noi è la consacrazione del fatto che la strada che stiamo percorrendo è quella giusta.

Dopo un primo EP in cui si dedicano alla ricerca, nelle parole e nella musica, costruendo un viaggio che spesso scende in profondità, nel 2024 i Kemama tornano con uno stile più diretto. Non cambia la natura che li spinge a fare musica, cambia la forma.Resta il messaggio ma le parole diventano più esplicite, meno ermetiche, i suoni sono più crudi, ci sono meno autocritica e meno pensiero e c’è più azione.

“Marinella odia” apre quindi ufficialmente il secondo capitolo dei Kemama.