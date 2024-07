A distanza di appena un anno e mezzo dal suo sophomore “Angel Numbers“, il prossimo 16 agosto, via So Recordings, Hamish Hawk pubblicherà un nuovo LP, “A Firmer Hand“.

Il musicista di Edinburgo dice del suo nuovo lavoro:

Scrivendo questo album, ho aperto il mio armadio ed è uscito fuori uno scheletro. L’elemento che accomuna tutte le canzoni è il senso del non detto, che sia per colpa, per vergogna, per repressione, per imbarazzo, per ritrosia, per qualsiasi cosa. Mi sono reso conto che: Sto per dire queste cose, e non tutte mi faranno fare bella figura. L’album aveva così tante richieste, e io mi sono semplicemente abbandonato ad esso.

Una volta che mi sono abbandonata all’idea, ho pensato: “Devo attenermi a questo. Non posso nascondere nulla. Non posso ripulire tutto per consumarlo. Mi sentivo a disagio, ed è proprio così che dovrebbe essere. È una posizione davvero forte.”