Dopo appena due anni dall’uscita dell’eccellente “Ilysm“, i Wild Pink ritorneranno il prossimo 4 ottobre con il loro quinto LP, “Dulling The Horns“, che sarà realizzato dalla Fire Talk, con cui hanno firmato da poco un nuovo contratto.

Ci credi ancora?

Il frontman John Ross pone questa domanda dopo aver viaggiato tra i rottami, dopo aver cantato di tuoni che rotolano lungo la pista e di luci in bottiglia. Questi sono tropi, e lui lo sa. È un momento in cui ritorna all’antica saggezza dei suoi antenati del rock classico, cercando di trovare di nuovo le risposte. Questo è il terreno che Ross percorre in “The Fences Of Stonehenge”, singolo apripista e dichiarazione di missione del nuovo album dei Wild Pink, “Dulling The Horns”. La domanda riverbera in tutto l’album:

Ci credi ancora?”. E cosa succede quando non ci credi più?

In “Dulling The Horns”, e nella dichiarazione di missione che lo apre, lo si può sentire riscoprire il fuoco in tempo reale, e il risultato è qualcosa che ricorda una precedente iterazione del suono dei Wild Pink, pur portando con sé gli insegnamenti della loro produzione più recente. il risultato è qualcosa che ricorda una precedente iterazione del suono dei Wild Pink, pur portando con sé gli insegnamenti della loro produzione più recente. Più grande e più fuzzoso di “Yolk In The Fur”, più diretto e trainante di “ILYSM”, e con alcuni dei migliori momenti di composizione di Ross fino ad oggi, “The Fences of Stonehenge” è un’emozionante anteprima della prossima fase dei Wild Pink.

“Dulling The Horns” Tracklist:

1. The Fences Of Stonehenge

2. Eating The Egg Whole

3. Cloud Or Mountain

4. Disintegrate

5. Sprinter Brain

6. Dulling The Horns

7. St. Catherine St.

8. Catholic Dracula

9. Bonnie One

10. Rung Cold