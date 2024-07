credit: Jessie Cowan

Le The Linda Lindas hanno annunciato ufficialmente il loro nuovo album, “No Obligation“, in arrivo l’11 ottobre tramite l’etichetta Epitaph. Per celebrare l’occasione condividono il singolo “All In My Head” insieme a un video musicale psichedelico diretto da James Wyatt. “È la canzone con le vibrazioni più indie che abbiamo sperimentato finora, perché è stata scritta con una chitarra acustica“, dice Lucia de la Garza, che ha scritto e cantato il brano.

Registrarla è stato molto divertente, pieno di balli in studio. Ho scritto ‘All In My Head’ dal punto di vista del personaggio di un libro, il che ci ha fatto uscire dalla nostra zona di comfort.

Tracklist:

No Obligation

All In My Head

Lose Yourself

Too Many Things

Once Upon A Time

Yo Me Estreso

Cartographers

Don’t Think

Resolution / Revolution

Nothing Would Change

Excuse Me

Stop