Si parla bene da tempo delle tre sorelle Villareal – Velez: Daniela (chitarra e voce) Paulina (batteria) e Alejandra (basso) che dopo aver fatto sold – out ai Magazzini Generali di Milano lo scorso undici aprile tornano in Italia il diciotto luglio al BOnsai Garden di Bologna per presentare il nuovo album “Keep Me Fed” prodotto da Anton Delost (Highly Suspect, Mayday Parade) e Dan Lancaster (Muse, Bring Me The Horizon).

Credit: Press

Il quarto e il più accessibile per queste ragazze messicane che dopo “XXI Century Blood” e il concept “Queen Of The Murder Scene” hanno cominciato a raccogliere il frutto della grinta musicale e dei chilometri percorsi con “Error” due anni fa. “Keep Me Fed” costruisce dunque su solidissime basi sulla scia di canzoni del recente passato come “Hunter”, “Unmendable” o “Copper Bullets”.

Riff taglienti tra hard rock e metal, una capacità di scrittura che si è affinata col tempo come dimostrano le aggressive “Six Feet Deep” e “S!ck”. Suonano da quando sono giovanissime le The Warning e hanno sviluppato un sound tiratissimo basato sull’interazione tra la martellante batteria di Paulina e la voce e chitarra di Daniela ma sanno scrivere anche ottimi brani d’atmosfera, nei primi due album ce n’erano diversi.

Un muro di suono quello che creano qui rabbiose e tenaci in “Apologize”, intense in “Qué Más Quieres”, a volte più vicine all’alt rock duro (“MORE”, “Satisfied”, “Sharks”) e puro (“Escapism”, “Burnout”, “Consume”) ma sempre trascinanti con molti ganci melodici. Un disco da headbanging “Keep Me Fed” che mette in pista inni da stadio come “Hell You Call A Dream” e brani potenti, distorti à la “Automatic Sun” giusto a ribadire che il rock al femminile gode di ottima salute.