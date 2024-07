Dopo l’ottima impressione sollevata dal disco “i am changing for the better” si rivede wallace welsh, progetto tutto italiano di un giovanissimo ragazzo che piazza deliziose perle jangle-pop in salsa lo-fi. L’autoproduzione scarna amplifica i tratti agrodolci e poi il nostro continua a sfornare melodie che sanno stare tranquillamente in piedi da sole, evocative del miglior Day Wave.

C’è aria quasi di Cure minimali e spartani in “take”, mentre chitarre più scintillanti fanno presa in “another time”. 2 brani per confermarci che va tutto bene.

