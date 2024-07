credit: press

Con il nuovo album “Another Heaven” in uscita entro la fine dell’anno tramite la casa discografica Italians Do It Better, Curses ha anche annunciato una serie di date del tour europeo per il prossimo autunno e gli spettacoli in Italia saranno ben tre. Curses ha anche recentemente condiviso la title track del suo prossimo album:

Conosciuto per la sua New Wave oscura, romantica e cinematografica, che collega in modo viscerale il goth ispirato agli anni ’80 e il post-punk malinconico all’energia DIY della prima body music elettronica, Curses farà questi 3 show in Italia:

31/10/2024 Caserta, Lizard Club

01/11/2024 Bologna, Locomotiv

02/11/2024 Milano, Arci Bellezza

Biglietti QUI.

Per la data di Bologna contattare direttamente il locale, QUI.