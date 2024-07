Credit: Steve Gullick

Si intitola “Clouds in the Sky They Will Always Be There for Me” il nuovo disco del quartetto post-punk britannico Porridge Radio.

L’album esce il 18 ottobre su Secretly Canadian anticipato oggi dal primo singolo “Sick of the Blues” ed è prodotto da Dom Monks.

Il disco arriva a due anni dall’uscita di “Waterslide, Diving Board, Ladder To The Sky” del 2022 e a quattro dal loro secondo lavoro “Every Bad“, candidato al Mercury Prize.

La cantante Dana Margolin dichiara:

“Clouds in the Sky They Will Always Be There for Me” da un frenetico e disperato tipo di amore. Parla di perdere completamente il senso di sé in una relazione e del profondo residuo di insicurezza e dolore che persiste e offusca una nuova relazione. Il disco ha catturato qualcosa della nostra amicizia come band e del modo in cui abbiamo imparato a suonare insieme. Mi ha insegnato molto. Seguire l’istinto all’ennesima potenza, fidarsi degli amici e della loro lealtà, fidarsi di se stessi per poter litigare con le persone in modo corretto e tornare comunque insieme. Il modo in cui voglio vivere è il modo in cui voglio fare dischi, perché fare dischi è la mia vita, perché il mio lavoro è il mio divertimento, il mio lavoro è la mia vita. Tutto si lega a questa cosa, e ci sono modi per farlo che potrebbero non uccidermi”.

“Sick Of The Blues”, il primo estratto, è un brano che serve a ricordare, secondo le parole di Dana,

di amare completamente, di non prendere nulla troppo sul serio, di divertirmi con i miei amici, di eliminare la visione a tunnel e di innamorarmi di nuovo della mia vita.

Ecco inoltre la splendida versione live di “Sick Of The Blues”, registrata durante una performance speciale al Centre Pompidou di Parigi.

“Clouds in the Sky They Will Always Be There for Me” tracklist:

1 Anybody

2 Hole in the Ground

3 Lavender Raspberries

4 God of Everything Else

5 Sleeptalker

6 You Will Come Home

7 Wednesday

8 In a Dream

9 I Get Lost

10 Pieces of Heaven

11 Sick of the Blues