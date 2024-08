Credit: press

Bryan Ferry presenta “Retrospective: Selected Recordings 1973-2023“.

La raccolta di 81 brani è la prima release che copre oltre 50 anni di musica e 16 album da solista, esplorando e celebrando la profondità del lavoro di Bryan Ferry. L’uscita della raccolta è prevista per il 25 ottobre 2024 per BMG.

Gli 81 brani che compongono “Retrospective: Selected Recordings 1973-2023” illustrano un’avventura musicale senza precedenti. La storia impareggiabile di songwriting che si è sviluppata per più di 50 anni, viene ora celebrata in questa caleidoscopica raccolta della musica di Bryan Ferry.

In occasione del lancio di questa celebrazione della carriera, Bryan Ferry ha pubblicato “She Belongs To Me”, una potente rivisitazione del classico di Bob Dylan del 1965, che oggi chiude il cerchio della sua storia musicale.

Cinque decenni fa, il fenomeno Roxy Music è esploso in un lampo di pop, arte, moda e glamour, affermando il leader della band Bryan Ferry come uno dei cantautori più vitali ed emozionanti che la musica britannica abbia mai visto. Durante questo periodo ultra-prolifico, nel 1973, Ferry lancia la sua carriera solista parallelamente ai Roxy Music. Il suo primo disco, con un’audace rielaborazione dell’apocalittico inno di Bob Dylan del 1962 “A Hard Rain’s A-Gonna Fall”, segnò l’alba dello status di Ferry come uno dei grandi interpreti moderni della canzone, oltre alla sua impareggiabile scrittura e composizione. Nel 2024 Bryan Ferry ritorna al canzoniere di Dylan. “She Belongs To Me” è resa in uno stile splendidamente ruvido che bilancia sfumature di Velvet Underground con lo splendido assolo fischiato da Ferry, il più degno di nota dai tempi dell’interpretazione di “Jealous Guy” di John Lennon da parte dei Roxy Music nel 1981.

“She Belongs To Me” fa parte di un nuovo EP di cinque brani intitolato “Retrospective: She Belongs To Me” – il primo dei tre EP digitali che accompagneranno “Retrospective: Selected Recordings 1973-2023” nei prossimi mesi.

Retrospective: Selected Recordings 1973-2023 raccoglie, per la prima volta, i classici di Bryan Ferry registrati con Island Records, Polydor, Virgin, E.G. Records e BMG, e contiene due registrazioni inedite. L’album sarà pubblicato in diversi formati, tra cui un cofanetto deluxe da 5CD con 81 canzoni, accompagnato da un libro cartonato di 100 pagine contenente ampie note di copertina, fotografie e immagini rare e inedite. Oltre al cofanetto deluxe, in uscita il doppio LP gatefold The Best Of Bryan Ferry, contenente 20 canzoni stampate sia in vinile nero, con varianti che includono una stampa in vinile verde/blu e una in vinile trasparente. Anche la versione su CD conterrà le stesse 20 canzoni e un libretto con note di copertina e fotografie. Verrà pubblicata anche un’edizione digitale dell’album con 81 tracce, tra cui un brano inedito intitolato “Star”, la prima nuova uscita musicale di Bryan Ferry da oltre dieci anni.

Retrospective: Selected Recordings 1973-2023

5 CD tracklist:

Disc One: The Best Of Bryan Ferry

A Hard Rain’s A-Gonna Fall These Foolish Things The ‘In’ Crowd Smoke Gets In Your Eyes Casanova Let’s Stick Together Sign of the Times Slave To Love Don’t Stop The Dance Windswept Kiss and Tell As Time Goes By Your Painted Smile I Put A Spell On You Which Way To Turn Knockin’ On Heaven’s Door Make You Feel My Love You Can Dance Love Letters Johnny and Mary

Disc Two: Compositions

Can’t Let Go Tokyo Joe This Island Earth Love Me Madly Again Limbo When She Walks In The Room Boys and Girls Zamba Chain Reaction Bête Noire I Thought The Only Face Valentine Loop De Li Reason or Rhyme

Disc Three: Interpretations

The Price of Love Shame Shame Shame Hold On (I’m Coming) Just One Look Girl of My Best Friend What Goes On That’s How Strong My Love Is You Go To My Head Where or When The Way You Look Tonight One Night Simple Twist of Fate Positively 4th Street Song to the Siren Fooled Around and Fell In Love

Disc Four: The Bryan Ferry Orchestra

Virginia Plain Do The Strand While My Heart Is Still Beating This Island Earth Bitter-Sweet Dance Away Zamba Reason or Rhyme Avalon Back To Black Limbo Young and Beautiful Love Is The Drug Sign of the Times Chance Meeting

Disc Five: Rare and Unreleased