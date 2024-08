credit: Margaret Saadi Kramer

Oggi i pionieri del punk rock di Detroit MC5 hanno pubblicato “Can’t Be Found” (feat. Vernon Reid, Dennis Thompson), il secondo singolo tratto dall’album “Heavy Lifting” in uscita il 18 ottobre.

Questo brano mette in mostra la fusione funky heavy rock dell’album con riff di chitarra elettrizzanti, evidenziando l’anima del membro fondatore Wayne Kramer. Kramer, insieme al batterista originale degli MC5, Dennis Thompson, e al chitarrista dei Living Colour, Vernon Reid, crea un inno rinfrescante, preparando il terreno per l’uscita dell’album.

“Gli MC5 rappresentano una sorta di visione del futuro senza compromessi e che è eterna… la fiamma continua a bruciare“: così diceva lo stesso Wayne Kramer.

Guidato dal membro fondatore Wayne Kramer e registrato con l’iconico produttore Bob Ezrin (Lou Reed, Alice Cooper, Kiss), l’album vede la partecipazione del batterista originale degli MC5 Dennis “Machine Gun” Thompson in due brani, oltre a ospiti speciali come Slash, Tom Morello, William DuVall (Alice in Chains), Vernon Reid (Living Colour), Don Was e Tim McIlrath (Rise Against).

Emersi dalle strade di Detroit a metà degli anni Sessanta, gli MC5 hanno rivoluzionato il rock’n’roll con la loro miscela esplosiva di garage rock, blues, soul, free jazz e proto-punk. Famosi per le incendiarie esibizioni dal vivo e per la loro posizione di sinistra radicale, il loro status di pionieri del punk e del rock di protesta ha ispirato molti musicisti come Ramones, The Clash, Rage Against The Machine, The White Stripes, Slash e innumerevoli altri e continua a plasmare il suono del punk e del rock alternativo per le generazioni a venire.

earMUSIC pubblicherà la prima nuova musica degli MC5 in oltre 50 anni (dopo “High Time” del 1971) con l’album “Heavy Lifting” in uscita il 18 ottobre, un giorno prima dell’ingresso della band nella Rock & Roll Hall of Fame del 2024, quando riceveranno il “Musical Excellence Award”.