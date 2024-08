“I Saw The TV Glow” è un film che sicuramente ha un forte legame con la musica. Oltre alla colonna sonora di Alex G, non mancano anche brani di Caroline Polachek, Phoebe Bridgers, Jay Som, Florist e altri ancora. Ci poteva essere anche Snail Mail, che ha registrato una cover di “Tonight, Tonight” degli Smashing Pumpkins per il film, ma la scena è stata in gran parte eliminata e la canzone non è stata inclusa nella colonna sonora vera e propria. Ora, a distanza di qualche mese, è, comunque finalmente uscita.

Il bello è che Lindsey Jordan aveva eseguito “Tonight, Tonight” dal vivo in alcuni set di Snail Mail, prima che “I Saw The TV Glow” venisse realizzato.

La cover di “Tonight, Tonight” di Snail Mail è comunque inclusa nell’edizione in vinile della colonna sonora di “I Saw The TV Glow”.