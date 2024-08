FINNEAS si è preso una pausa dalla produzione di successi per sua sorella Billie Eilish per completare il lavoro sul suo secondo album in studio da solista, “For Cryin’ Out Loud!“, che uscirà il 4 ottobre per Interscope. Il brano che dà il titolo all’album è il singolo anticipatore.

Il disco è descritto come “il suo lavoro più edificante e crudo” e vede la partecipazione di “alcuni dei suoi più cari amici “, per ora non ancora nominati.

All’inizio di quest’anno FINNEAS ha vinto il suo secondo Oscar per il brano della colonna sonora di Barbie cantato dalla Eilish, “What Was I Made For”, canzone che ha prodotto e co-scritto.

Tracklist:



Starfucker

What’s It Gonna Take To Break Your Heart?

Cleats

Little Window

2001

Same Old Story

Sweet Cherries

For Cryin’ Out Loud!

Family Feud

Lotus Eater