Credit: press

Paul McCartney ha annunciato proiezioni cinematografiche selezinate del raro film-documentario “One Hand Clapping” degli Wings.

Il progetto offre ai fan l’opportunità di fare un salto nel 1974, quando la band guidata da McCartney stava lavorando all’album live in studio “One Hand Clapping”.



L’album è stato registrato nell’agosto di quell’anno, mentre la band si godeva la settima settimana consecutiva in cima alle classifiche degli album del Regno Unito con “Band On The Run”. Fu registrato quando McCartney e i Wings si recarono agli Abbey Road Studios per la registrazione di un documentario e di un possibile album live in studio.

Ora, diretto da David Litchfield, l’avvincente documentario rivela il look e le sensazioni dell’epoca, esplorando la storica sessione di registrazione della band agli Abbey Road Studios.

In anteprima come evento cinematografico esclusivo dal 26 settembre, il dietro le quinte del film approfondisce la realizzazione dell’album e contiene filmati rari, interviste con la band e approfondimenti da parte del team creativo.

Il film includerà anche l’inedito “Backyard Sessions” – che mostra Paul McCartney alla chitarra acustica mentre esegue brani molto amati della sua discografia – così come il brano inedito “Blackpool” e brani personali come “Twenty Flight Rock”, la canzone che suonò per il compagno di band dei Beatles John Lennon durante il loro primo incontro.

È così bello guardare indietro a quel periodo e vedere il piccolo spettacolo dal vivo che abbiamo fatto. In realtà abbiamo fatto un bel po’ di rumore. È stato un grande momento per la band, abbiamo iniziato ad avere successo con i Wings, cosa che si prospettava da tempo.

Il filmato è stato originariamente girato su videocassetta degli anni ’70 ed è stato scansionato e restaurato a 4K. I dialoghi tra una canzone e l’altra sono stati de-mixati con il software MAL di Wingnut e il film presenta anche un nuovo mix audio Dolby Atmos di Steve Orchard e Giles Martin.

Le proiezioni di “One Hand Clapping” vantano anche un’esclusiva introduzione filmata di Paul McCartney.

Chissà se vederemo mai il film-documentario amnche sugli schermi italiani.