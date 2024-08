Credit: Press

I Tapir! sono in Italia proprio in questi giorni per una manciata di date.

La formazione londinese sembra amare parecchio il nostro paese e proprio oggi annuncia altri quattro appuntamenti previsti per il mese di novembre.

Il loro primo album, “The Pilgrim, Their God And The King Of My Decrepit Mountain” è uscito a fine gennaio via Heavenly Recordings e ha ottenuto ottimi riscontri ovunque.

Sarà interessante poterli testare anche nell’aspetto live lunedì 18 allo Spazio 211 di Torino, martedì 19 al Locomotiv Club di Bologna, mercoledì 20 al Teatro Delle Logge di Montecosaro (MC) all’interno della rassegna Mountechò, e giovedì 21 all’Arci Bellezza di Milano.

I biglietti per il live piemontese costano 20,70 € e sono disponibili su ‘Dice.fm‘, quelli per lo show emiliano sempre 20,70 € su ‘Dice.fm‘ e 18 € + d.p. su ‘Ticketmaster.it‘, quelli per il concerto marchigiano a 20 € + d.p. su ‘Vivaticket.com‘ e quelli per l’appuntamento lombardo a 19,90 € ancora su ‘Dice.fm‘.