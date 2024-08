Credit: Press

Dopo aver realizzato lo scorso gennaio, via Heavenly Recordings, il loro debutto full-length, “The Pilgrim, Their God And The King Of My Decrepit Mountain“, i Tapir! tornano oggi con nuovo materiale inedito.

La band inglese, infatti, ha appena rilasciato il nuovo singolo “Hallelujah Bruv”, che potete ascoltare qui sotto.

Tenero come un abbraccio di benvenuto, caldo come un falò incandescente, “Hallelujah Bruv” potrebbe essere composto da poco più di una chitarra acustica e una voce svettante, ma sembra di essere avvolti in un intero mondo di suoni.

La band inglese dice del brano:

Un giorno, dopo aver finito di lavorare in un caffè nel cortile di una chiesa, ho evitato per un pelo di essere chiuso dentro dal custode. Ha concluso la nostra conversazione con “Hallelujah, Bruv”. Questa canzone è dedicata a quest’uomo.

Vi ricordiamo inoltre che i Tapir! saranno in Italia nel mese di novembre per quattro appuntamenti previsti per lunedì 18 allo Spazio 211 di Torino, martedì 19 al Locomotiv Club di Bologna, mercoledì 20 al Teatro Delle Logge di Montecosaro (MC) all’interno della rassegna Mountechò, e giovedì 21 all’Arci Bellezza di Milano.