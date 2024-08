I New Radicals sono tornati con le prime uscite musicali in 25 anni: le loro versioni di “Murder on the Dancefloor” e la canzone di “Begin Again”, “Lost Stars”.

La nuova musica è stata annunciata questa settimana da Gregg Alexander dei New Radicals tramite una lettera aperta scritta al marito di Kamala Harris, Doug Emhoff, che ha utilizzato la canzone della band “You Get What You Give” come musica di accompagnamento agli eventi della campagna politica. Nella lettera, Alexander spiega che i due singoli arrivano come “un regalo musicale per te, Doug, e per gli altri nostri fan“, nel tentativo di “radunare la causa della democrazia e incoraggiare tutti gli artisti a votare“.

A tal fine, Alexander ha chiarito che “questo non è un ‘ritorno‘, stiamo facendo la nostra piccola parte per sostenere la lotta per la libertà!” In un’altra parte della lettera, ha elogiato Emhoff come un “uomo di famiglia di coscienza che si preoccupa del suo paese e della sua gente” e ha espresso entusiasmo per la campagna di Harris contro il candidato repubblicano, Donald Trump.

Parlando di “Murder on the Dancefloor” — che ha scritto insieme a Sophie Ellis-Bextor — Alexander ha osservato, “Molte persone potrebbero non sapere che ‘Murder On The Dancefloor’ era quasi il singolo di debutto dei New Radicals, ma poi è stata usata da Sophie Ellis-Bextor, entrando entrato nella Top 10 mondiale due volte“

https://youtu.be/dpbzhk2Hfks

Per quanto riguarda “Lost Stars”, la canzone è stata scritta da Alexander e dalla collaboratrice dei New Radicals Danielle Brisebois per il film “Begin Again” del 2013. È stata eseguita dal frontman dei Maroon 5 Adam Levine nel film e successivamente candidata all’Oscar per la migliore canzone originale.

https://youtu.be/-LZqJhjehFg

Alexander ha osservato che “Begin Again” sarà presto adattato come musical di Broadway.