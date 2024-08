Credit: Bandcamp

“The Optimistic Wrench”, l’ultimo singolo dei veterani newyorkesi UV-TV, rappresenta un allontanamento dal materiale precedente per la band, volgendosi ostinatamente verso una produzione e un arrangiamento più sperimentali, un filo conduttore che, secondo le note stampa, servirà anche per il resto dell’EP omonimo in uscita a ottobre. “The Optimistic Wrench” prende elementi dell’esotismo e del lounge degli anni ’60 e li fonde con un atteggiamento moderno per un effetto emozionante.

Gli UV-TV sono una band di New York City con la cantante/bassista Rose Vastola, il chitarrista solista Ian Burns, il batterista e polistrumentista Ian Rose e il pianista e chitarrista Noah Deemer. Gli UV-TV nelle uscite precedenti hanno saputo accostare la freddezza del punk del centro del ’77 allo spirito e all’atteggiamento del primo rock and roll per creare un suono che è allo stesso tempo familiare e unico nel suo genere. Nella loro nuova uscita, “The Optimistic Wrench”, piazzano sei tracce che Ian Burns esemplifica così: “potrebbero essere tutte potenziali singoli. Dal punto di vista dei testi abbiamo cercato di esprimere la pesantezza degli ultimi anni. Ci piace pensare a noi stessi come degli ottimisti stanchi“.

“The Optimistic Wrench” è un’evidente deviazione dall’apprezzato album del 2021 “Always Something“. Nelle uscite precedenti, la band aveva tempo e risorse limitati per adattarsi al processo creativo, ma in “The Optimistic Wrench”, gli UV-TV hanno esercitato la pazienza e utilizzato lo studio come strumento. “Abbiamo scritto la maggior parte del disco suonando con un Omnichord e registrando esperimenti sonori usando un organo Farfisa e sintetizzatori rotti come guida“, afferma Vastola.

“The Optimistic Wrench” sarà in uscita l’11 ottobre 2024 su Papercup Music e No Non Fiction.

Tracklist:



1.Pale Blue Island

2.Dust

3.Only Kind Words

4.Stunned and Graceless

5.The Optimistic Wrench

6. Untold Truths