È passato meno di un anno dall’ultimo album (“Wall Of Eyes“) degli Smile, e sembrano già aver messo in cantiere qualcosa di nuovo. All’inizio di questo mese hanno pubblicato in sordina un 12 pollici con nuove canzoni intitolate “Don’t Get Me Started” e “The Slip”, la prima delle quali è apparsa nelle loro scalette dal vivo insieme ad altri brani inediti. Thom Yorke, Jonny Greenwood e Tom Skinner non hanno annunciato ufficialmente un nuovo album, ma le cose potrebbero cambiare presto visto il fermento dei loro social.

Venerdì gli Smile hanno twittato: “BOJUTZMKZSKYZGXZKJ”. Non è un’informazione molto utile di per sé, ma hanno anche postato alcuni messaggi cifrati su Instagram, TikTok, Discord e Facebook. Un utente di Reddit di nome ManInCloak ha decodificato questi indizi, ottenendo quella che potrebbe essere almeno una parte della tracklist dell’LP3 degli Smile. Non si è arrivati a una data d’uscita, ma bisogna stare vigili con Thom e soci…