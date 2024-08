Credit: Katarina Šoški?

Soap&Skin annuncia il suo primo album di cover “TORSO” con una versione di “Mystery Of Love” (originariamente di Sufjan Stevens), che uscirà il 22 novembre via Play It Again Sam.

Anja Plaschg alias Soap&Skin, come ci dicono le note stampa, ha sempre avuto un talento speciale nel reinterpretare le canzoni con il suo approccio unico. Quando il Donau-Festival l’ha invitata nel 2022 a eseguire tutte le cover che aveva composto nel corso degli anni, le è venuta l’idea di una raccolta permanente, che ora verrà pubblicata come album “TORSO” il 22 novembre via Play It Again Sam. Anche i precedenti album “Narrow” (2012) e “From Gas to Solid / You Are My Friend” (2018) presentavano cover senza essere immediatamente riconosciute come tali. Semplicemente perché è bello fuggire da me stessa, dice la Plaschg. Le piacciono le cover, letteralmente come travestimento e nascondiglio.

In questo disco troveremo reinterpretazioni di artisti come Cat Power, David Bowie, Tom Waits, Janis Ian, The Velvet Underground e Lana Del Rey…

Ascolta la cover di Sufjan Stevens:

“Torso” tracklist:

1. Mystery Of Love

2. God Yu Tekkem Laef Blong Mi

3. Born To Lose

4. Gods & Monsters (Digital only Bonustrack)

5. Maybe Not

6. Voyage, Voyage

7. Johnsburg, Illinois

8. Girl Loves Me

9. Stars

10. Pale Blue Eyes

11. What’s Up?

12. The End