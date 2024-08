Credit: Dirk Leunis

La 4AD accoglie nel suo roster il cantautore americano di origine belga Tucker Zimmerman. Il suo debutto su etichetta e undicesimo disco in studio della sua carriera, intitolato “Dance Of Love“, uscirà l’11 ottobre in collaborazione con i compagni di etichetta Big Thief (che hanno prodotto e suonato nell’album).



“È stato un onore estremo fare un disco con uno dei più grandi cantautori di tutti i tempi”, spiegano i Big Thief. “Crediamo in questa musica con tutto il cuore e speriamo che vi porti gioia”. La canzone racconta la storia di un messaggio riemerso in una bottiglia da parte di un capitano di mare di un tempo, ed è strettamente parallela all’esperienza musicale di Zimmerman; le parole scritte molto tempo fa hanno il potere di risuonare per gli anni a venire, trascendendo il tempo e il luogo.

Zimmerman condivide il primo singolo, “Burial At Sea”, e il relativo video di Noah Lenker fratello di Adrianne voce dei Big Thief:

“Dance Of Love” tracklist:

1. Old Folks of Farmersville

2. Idiot’s Maze

3. Lorelei

4. The Season

5. Burial At Sea

6. They Don’t Say It (But It’s True)

7. Leave It On The Porch Outside

8. The Ram-a-lama-ding-dong Song

9. Don’t Go Crazy (Go In Peace)

10. Nobody Knows