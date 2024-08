L’attesa per il quattordicesimo album in studio, “Songs of a Lost World” dei Cure è decisamente alta. Ecco allora che la band spezza un po’ il ritmo, visto che i fan hanno ora l’opportunità di ascoltare, su vnile, due brani live del prossimo album eseguiti durante lo scorso tour mondiale. Questa uscita non è tanto un singolo che anticipa qualcisa, no, i Cure hanno collaborato con Naked Record Club e con l’associazione di beneficenza per il clima EarthPercent per un’uscita molto speciale a scopo benefico.

“November Live in France 2022″ è un singolo 12 pollici stampato su vinile ecologico. L’uscita, limitata a 5.000 copie numerate singolarmente, contiene le interpretazioni dal vivo di “And Nothing is Forever” e “I Can Never Say Goodbye”, registrate durante le loro performance del 2022 in Francia, il disco uscirà il 1° ottobre 2024. Preorder QUI.

Ciò che caratterizza questa pubblicazione è il suo intento ecologico: tutti i profitti delle vendite infatti saranno devoluti a EarthPercent, un’associazione di beneficenza che si occupa della crisi del clima e della biodiversità.

Naked Record Club usa una macchina per lo stampaggio a iniezione che riduce il consumo di elettricità dell’80-90% rispetto ai metodi tradizionali di stampa del vinile. Per i fan più devoti, saranno disponibili anche 100 copie ultra-limitate, firmate personalmente da Smith, al prezzo di 250 euro.