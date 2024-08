Credit: Press

Dopo oltre quattro anni dall’uscita del loro debutto sulla lunga distanza, “The True Story Of Bananagun”, i Bananagun torneranno il prossimo 8 novembre, via Full Time Hobby, con un nuovo LP, “Why Is The Color Of The Sky?“.

“Why is the Colour of the Sky?” è un album che si discosta dalle esplosioni ultra-slick di sunshine-pop e afrobeat che definivano “True Story…” e confonde le acque con una pesante miscela di jazz incendiario e sperimentazione freak-beat. Sono sempre i Bananagun, ma più coraggiosi, più audaci e più misteriosi che mai.

Il chitarrista, cantante e flautista Nick Van Bakel spiega:

L’album parla della necessità di non perdere la testa e di non essere eccessivamente stimolati dalla ‘scatola degli occhiali’; del bisogno di spiritualità e di natura; della necessità di essere in grado di comunicare e condividere idee e di adattarsi in un mondo in rapido cambiamento senza essere giudicati e profilati. La conservazione dei bisogni umani, in modo da non essere tutti omogeneizzati, isolati e avvelenati dalla stupidità e dall’obbedienza.

Ad anticipare l’uscita ecco il nuovo singolo “Free Energy”, accompagnato da un video girato dagli stessi Bananagun.

Il batterista della formazione australiana Jimi Gregg dice del brano:

Questa canzone parla dell’energia transitoria che ci circonda e che è dentro di noi, che si scambia tra di noi, e delle infinite possibilità che si hanno a seconda di dove si sceglie di collocare la propria energia. È come una forza più grande di noi che possiamo sfruttare e trasmutare in cose belle come una scultura, una canzone o persino un arrosto. È la “forza” di cui parla Yoda.

“Why Is The Colour Of The Sky?” Tracklist:

1. Brave Child Of A New World

2. Children Of The Man

3. Those Who Came Before

4. Feeding The Moon

5. Gift Of The Open Hand

6. With The Night

7. Hippopotamusic

8. Free Energy

9. Wonder Part I

10. Wonder Part II