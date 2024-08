In A State Of Flux Festival è ormai una vera e propria istituzione per tutti i fan italiani dello shoegaze. Il suffisso di “The first Italian Shoegaze/Dream Pop/Noise festival since 2016” direi che va benissimo e noi non possiamo non segnalare con grande piacere il nuovo appuntamento, fissato per l’ 8 settembre, a Villa Albrizzi Marini, San Zenone degli Ezzelini (TV).

I protagonisti saranno: Cosmic Room 99, Starcontrol, Heaven Or Las Vegas e Bear Of Bombay.



Ingresso con contributo per gli artisti di 10 euro.

Riservato ai soci ACSI. Tesseramento annuale in loco. Registrazione online.

Cosmic Room 99

I Cosmic Room 99 sono una band psych nata alla fine del 2022 a Treviso (Italia). Questo nuovo progetto è formato dai membri dei Kill Your Boyfriend e dall’ex membro dei New Candys: Antonio Angeli – Voce/Batteria, Diego Menegaldo – Voce/Chitarra e Matteo Scarpa – Voce/Basso.

Il nome della band è stato ispirato da un documentario intitolato “The Cosmic Room” su un dipendente della NATO, Bob Cohen, che accidentalmente ha scoperto un piano top secret che aveva come obiettivo alienare parte della popolazione mondiale al fine di mantenere sostenibile il pianeta Terra e come questa informazione abbia completamente stravolto la sua vita.

Invece il numero 99 nella numerologia indica qualcuno che usa i suoi doni per rendere il mondo un posto migliore.

Volendo unire con “fil rouge” il concetto di alienazione espresso dal documentario e l’attuale situazione umana, l’album S/T risulta essere un crocevia di disillusioni causate dalla distopica società nel quale viene rivelata la vera natura dell’essere umano, i suoi comportamenti ed i suoi rimpianti.

Starcontrol

Gli Starcontrol possono essere caratterizzati come un ibrido di new wave, post-punk e sonorita? anni ’80. Membri della band sono Davide Di Sciascio (voce), Laura Casiraghi (basso), Moreno Zorzetto (chitarra, synth e programming). Hanno suonato assieme a Chameleons, Kælan Mikla, Zola Jesus, The Naked and Famous, Lust for Youth e condiviso il palco con Ash Code, Soviet Soviet, Tying Tiffany, Rosa Crvx, Winter Severity Index, M!R!M e Varsovie per citarne alcuni. Il loro primo, omonimo, EP di sette tracce risale al 2011, seguito da “The Ages of Dreams” del 2012, e dal full-length “Fragments”del 2018. Al momento la band e? al lavoro sul nuovo disco.

Heaven Or Las Vegas

Tra lunghe strade deserte percorse nel cuore della notte ed estetiche fantascientifiche, gli Heaven Or Las Vegas sono alla ricerca di una dimensione sonora in cui liberare i propri demoni. Influenze emo, shoegaze e dream pop immerse in scenari spaziali in stile David Lynch, questo e? il mondo indie rock di Paolo Simioni (voce e chitarra), Piercarlo Michelin (chitarra), Alessandro Beghetto (basso) e Federico Reato (batteria). La band, dopo il primo EP Cose che non ho mai vissuto uscito per Dischi Soviet Studio nel 2020, ha collezionato una fervida attivita? live nel territorio, riscuotendo discreti feedback positivi sia dal pubblico che dalla critica. Fedeli all’etichetta che li ha visti nascere, nel 2023 tornano in studio per registrare l’album d’esordio di prossima uscita. Diretti, piu? aggressivi, con un piglio piu? rock ma senza perdere il suono dilatato del genere, ancora una volta gli Heaven Or Las Vegas esplorano l’eterno contrasto tra sogno e realta?, tra la mente umana e l’ineluttabile e infinita natura dell’Universo. Il primo singolo del disco, “Rosso Acceso”, e? uscito a marzo 2024

Bear Of Bombay

Tra cadenzati trip kosmische ed esplosioni di colore e melodia, Bear Of Bombay è il nuovo progetto solista del songwriter e musicista milanese Lorenzo Parisini. L’EP di esordio ‘Something Stranger’, pubblicato a febbraio 2021, e’ un viaggio attraverso gli ’80 e ’90 che distilla cinque brani caratterizzati da un mix di chitarre eteree, tappeti di synth, loop ritmici e armonie minimali. Il tutto dentro una solida impronta new wave. Il nuovo album e’ in uscita nella seconda parte del 2024, anticipato da alcuni singoli, il primo dei quali è uscito a maggio 2024.

Prima e dopo i live, DJ set di Depo, con la sua selecta Shoegaze, Psych, Post Punk, Indie, Britpop, Elettronica e molto altro.