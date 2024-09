Credit: Annie Dressner

La band indie rock di New York annuncia l’uscita di un nuovo album e un nuovo tour che passerà dall’Italia per un’unica data: appuntamento al 7 dicembre 2024 al Santeria Toscana 31 di Milano.

Biglietti in vendita su Ticketmaster, TicketOne e Dice. Prezzo: 30€ + d.d.p.

Il 7 dicembre 2024 i Nada Surf, storica band dell’alternative rock, tornano in Italia per un’unica data al Santeria Toscana 31 di Milano per presentare il nuovo album “Moon Mirror” in uscita a settembre per New West Records.

I Nada Surf nascono nel 1990 da Matthew Caws e Daniel Lorca, due universitari di New York che una volta laureati fondano un gruppo insieme a un professore arrivando, qualche anno dopo, a concepire la band attuale. Sei anni dopo arriva il primo album “High/Low“, che si rivela una gemma dell’indie rock nonché un successo clamoroso grazie al singolo “Popular“: ciò permetterà alla band di poter realizzare il suo primo tour europeo. Da qui i Nada Surf continuano a girare il mondo tra tradimenti discografici che ritarderanno l’uscita del secondo album di ben due anni e l’affetto del pubblico europeo, in particolare quello francese, che continua a crescere gradualmente senza dare segni di cedimento.

L’ultimo album della band risale al 2020: pubblicato nel pieno della pandemia “Never Not Together“ è un album maturo, incentrato sui temi dell’interconnessione e dei rapporti umani.