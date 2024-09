“Film Bluff”, il terzo LP di Sløtface, arriverà il prossimo 27 settembre, via Propeller Recordings, a distanza di oltre quattro anni e mezzo dal precedente, “Sorry For The Late Reply”.

L’album è il risultato di una stretta collaborazione con il produttore e cantautore Preben Sælid Andersen (Hajk, Death by Unga Bunga). Ispirandosi al mondo del cinema, Haley Shea, titolare del progetto, ha creato un album che sembra di vedere un film d’azione il venerdì sera, di addormentarsi davanti alla TV e di essere catapultati tra sogno, finzione e realtà.

Oggi la norvegese condivide un nuovo singolo, “I Used To Be A Real Piece Of Sh**”, l’ultimo prima della release del disco.

Haley spiega:

L’estate scorsa ero completamente ossessionata dallo show di Tim Robinson “I Think You Should Leave” e ho guardato tutte le stagioni circa quattro volte, ridendo istericamente. Nel bel mezzo di questa ossessione, è saltato fuori lo sketch in cui dice ‘I used to be a piece of sh**’, e ho pensato che sarebbe stato un testo fantastico, così l’ho salvato nella mia piccola banca delle idee sul mio telefono.

Volevo solo renderlo divertente, sciocco e sopra le righe. Mi fa anche pensare a tutte le persone che lavorano su se stesse, che cercano sempre di migliorare, che vanno in terapia, eccetera, me compresa, e pone la domanda: “Ma cambiamo davvero così tanto?” È una canzone per tutti quelli che erano un pezzo di merda, che ci stanno lavorando, che sono ancora un po’ un pezzo di merda in qualche modo e va bene così!