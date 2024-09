Ma da quanto lo aspettiamo queto benedetto esordio dei simpatici Dutch Criminal Record? Da tantissimo tempo. La band inglese è attiva da parecchio, ma si era sempre mossa sulla breve distanza, mentre ora ecco la bella sorpresa. “Novium” non tradisce le attese, anzi, ci sorprende, ampliando decisamente il ventaglio sonoro dei ragazzi, che ci consegnano un disco maturo, variegato e ricco di gran belle canzoni.

Che i DCR avessero buon gusto per la melodia lo si era sempre capito, quel taglio indie-pop-surf ha sempre brillato nei loro brani e ce li ha fatti apprezzare, ma qui, in “Novium” c’è molto di più. Certo la partenza con il guitar-pop cristallino, solare e accattivante di “Now Or Never” sembra indirizzare il disco in una certa direzione, ma non è così. O meglio non è tutto così. Canzoni come “Lost and Found” seguono benissimo quest’onda solare e accattivante, mentre un brano come “New Beginnings” è altrettanto estivo, grazie anche a quella tromba finale, seppur con toni più dimessi , un specie di surf-pop con una punta malinconica. Taglio surf che ricorre anche nella deliziosa e incalzante “All My Male Friends” che mi sembra avere la linea melodica che mi riporta sfacciatamente a “Babies” dei Pulp.

Le novità si hanno quando la band abbraccia i mid-tempo. Pensiamo in primis a “Gaslight”, con il suo parlato spiazzante che però poi si apre in un ritornello trionfale , ma successivamente “Dogs Divas and Mobile Grooming” che non avrebbe affatto sfigurato su “The Bends” dei Radiohead o la delicatissima “Dreaming”, anche qui in zona primi Radiohead che si lasciano catturare da dolcezze anni ’50 (e poi quel sax finale, da pelle d’oca). Provare per credere.

Punti fermi di un disco assolutamente consigliato sono, per chi vi scrive, “Texas Rain”, con il mood malinconico e uggioso e poi la magnifica (a dire poco) “Coming-of-Age Movie”, di una bellezza che lascia senza fiato: con questo climax ascendente costruito benissimo che ci fa partire da questi arpeggi toccanti per poi sfociare nell’apoteosi finale quasi in odor di shoegaze. Una canzone superba, bellissima.

Morale della favola…che disco!! Applausi!

Listen & Follow

Dutch Criminal Record: Bandcamp