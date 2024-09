credit: press

Oggi su Bandcamp si aprono i pre order al secondo sorprendente album del progetto Maverick Persona, pregiata formazione composta dall’icona del rock alternativo Amerigo Verardi e dal giovane e talentuoso producer Matteo D’Astore, in arte Deje. A soli sei mesi dall’ottimo album d’esordio “What tomorrow?” (NOS Records, marzo 2024), il duo pugliese è pronto a dare una nuova dimostrazione delle proprie sbalorditive doti artistiche col singolo “Bite for freedom” che anticipa il secondo full length “In the name of”, previsto per l’1 novembre su NOS Records e MarraCult.



“Bite for freedom” è una fuga continua e senza meta, dove avviene un incontro speciale tra un cane randagio ed un ragazzo ribelle. Affamati, chi di cibo, chi di libertà, percorrono un buon tratto di strada insieme, pronti a mostrare i denti lungo questo viaggio verso la consapevolezza. Come nell’intero album, la tensione emotiva di fondo gioca sull’incedere rarefatto, psichedelico e dilatato, simile ad un sogno continuamente interrotto da flussi di coscienza che mettono al centro le vicende del ragazzo, vittima sacrificale di una società irreparabilmente deviata.

Con una coerenza e un’originalità fuori dal comune, le undici tracce di In the name of proiettano l’ascoltatore in scenari sonori decisamente avventurosi, cangianti, poco classificabili e contaminati: una costellazione di voci e di suoni manipolati e deformati al servizio di soluzioni compositive spesso imprevedibili: caos controllato à la Brainfeeder Records, puzzle sonori ispirati da “Smile” di Brian Wilson, dal jazz elettronico di Flying Lotus, dallo sciamanesimo di Nitin Sawhney, dalle inquietudini del Lou Reed di “Street Hassle” e “Berlin” e da certe cupezze dell’ultimissimo Bowie