Credit: press

A 10 anni dall’uscita della sua hit “Let It Go”, James Bay fa tappa in Italia con il suo “Up All Night Tour” e il nuovissimo album “Changes All The Time” presto in uscita.

Mercoledì 15 gennaio 2025 | Alcatraz – Milano

Biglietti disponibili dalle ore 10:00 di mercoledì 11 settembre per gli utenti iscritti alla Comcerto Family e in vendita generale su Ticketone dalle ore 10 di venerdì 13 settembre



Sono passati 10 anni dall’uscita di “Let It Go”, il brano che lo ha lanciato nell’Olimpo della musica, raggiungendo il 6x platino ed entrando a far parte del prestigioso “Billions Club” di Spotify.

Quest’anno James Bay, il pluripremiato cantautore inglese vincitore di due Brit Awards, con oltre 9 miliardi di stream e collaborazioni con icone come Alicia Keys, The Lumineers e Noah Kahan, torna con un nuovo album in studio, “Changes All The Time” in uscita il 4 ottobre 2024 via EMI Records/Republic Records. “Up All Night” è il primo singolo condiviso.