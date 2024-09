Ritornano con un EP di quattro tracce i Wings Of Desire, interessantissimo duo britannico – di cui ci eravamo già occupati in passato – composto da James Taylor e Chloe Little (ex Inheaven). Musicalmente, “Shut Up & Listen”, è un progetto che prova ad ampliare il campionario sonoro dei Nostri, trasportando l’ascoltatore in un microcosmo fatto di brani dal chiaro retrogusto shoegaze.

Credit: Charlotte Patmore

La title-track, per esempio, profuma di indie-rock anni Novanta e gira intorno ad un refrain dannatamente appiccicoso (fidatevi, vi ritroverete a canticchiarlo nei momenti più impensabili e in maniera pressoché inconscia). Il nuovo lavoro dei Wings Of Desire, tra l’altro, rappresenta per i sopraccitati Taylor e Little una sorta di nobile intento. Già. Perché il ricavato di questo “Shut Up & Listen” sarà devoluto al progetto comunitario The Long Table che offre pasti “pay what you can” e dà priorità alla sostenibilità, recuperando gli scarti alimentari, acquistando prodotti locali e pagando un salario di sussistenza.

Ritornando alle mere questioni musicali, invece, “Some Old Place I Used To Know”, è un pezzo in odor di epica e che disegna delle traiettorie artistiche ancora inesplorate dai Wings Of Desire. Diciamolo pure: attualmente Brandon Flowers pagherebbe oro per riuscire ad avere un crescendo finale come quello presente nel brano di cui sopra. “OUTTAMYMIND”, infine, va a concludere in maniera sublime un extended play che è un vero e proprio gioiellino. In un’epoca piena zeppa di prodotti bulimici da dare in pasto alle varie piattaforme di streaming, James Taylor e Chloe Little hanno sfornato un mini-album maledettamente regale e che si interseca – quasi alla perfezione – con il precedente “Life Is Infinite”.

In definitiva, potremmo affermare senza timore di smentita, che i Wings Of Desire rappresentano una delle novità più gustose di questo 2024. Non si tratterà di un ritorno al livello dei fratelli Gallagher, ma ci troviamo al cospetto di un disco realizzato come Dio comanda e di un tandem che sta attraversando a grandi passi il regno delle sette note.

Passione e competenza non sbagliano mai.