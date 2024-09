Fine della corsa per i Refused. La punk band svedese si era sciolta nel mezzo di un tour nordamericano del 1998, subito dopo l’uscita di “The Shape Of Punk To Come”, poi si erano riuniti nel 2012 per realizzare altri due album. All’inizio di quest’anno, avrebbero dovuto fare da headliner al Rosendal Garden Party di Stoccolma, in quello che era stato annunciato come “il loro ultimo concerto in un festival in Svezia. In assoluto“. Non ce l’hanno fatta, perché il frontman Dennis Lyxzén ha avuto un infarto poco prima dello show. Ora Lyxzén si sta riprendendo completamente ma i Refused hanno annunciato un secondo scioglimento.

Prima di chiudere definitivamente i Refused faranno un ultimo tour in Nord America, Quicksand come supporto. Pubblicheranno anche un’edizione speciale per il 25° anniversario di “The Shape Of Punk To Come”, con demo inediti e rare versioni alternative, e, sempre dello stesso disco uscirà un album tributo di 12 canzoni intitolato “The Shape Of Punk To Come Obliterated” (pre-order). La compilation tributo conterrà diversi artisti che coverizzeranno o remixeranno ogni canzone di “The Shape Of Punk To Come”. La lista include pesi massimi come Quicksand, IDLES, Fucked Up. Touché Amoré, Gel, Zulu, Cold Cave, Brutus e Snapcase.

Ecco cosa dice il batterista dei Refused David Sandström riguardo alla fine della band in un comunicato stampa: