È l’artista più ascoltato al mondo e da mesi tiene i fan con il fiato sospeso in attesa del suo nuovo, largamente preannunciato, progetto musicale. The Weeknd dà finalmente il via al nuovo album con “Dancing In The Flames”, il primo singolo estratto da “Hurry Up Tomorrow”.

Realizzato dal regista Anton Tammi e dal direttore della fotografia Erik Henrikkson, il video di “Dancing In The Flames” è stato girato in 4K interamente su iPhone, grazie all’ultimo modello iPhone 16 Pro. Un dietro le quinte del video è stato presentato durante l’evento Apple “It’s Glowtime”, svelandone l’atmosfera cinematografica e surreale.

Tra tematiche esistenziali e autoreferenziali, il prossimo album “Hurry Up Tomorrow” si prefigura come il capitolo finale dell’acclamata trilogia di The Weeknd, insieme a “Dawn FM” e “After Hours”, nonché come la testimonianza decisiva, come dicono le note stampa, della sua evoluzione artistica e musicale.