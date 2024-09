Credit: Brent Goldman

Josh Tillman ha reso noti i dettagli dell’uscita del suo sesto album a nome Father John Misty.

“Mahashmashana“, prodotto dall’artista insieme a Drew Erickson e con la produzione esecutiva di Jonathan Wilson uscirà venerdì 22 novembre su Bella Union (in UK e Europa) e su Sub Pop (resto del mondo).



“Mahashmashana” contiene otto canzoni per una durata totale di 50 minuti e include l’inedito già ascoltato “I Guess Time Makes Fools of Us All” e “Screamland”, un’epopea di 7 minuti che vede la partecipazione di Alan Sparhawk dei Low alla chitarra e un suggestivo arrangiamento di archi scritto da Drew Erickson. Il video è diretto da Estefania Kröl:

Il mese scorso Tillman aveva pubblicato il ‘greatest hits’ di Father John Misty, mentre risale al 2022 la precedente raccolta di inediti dal titolo “Chloë and The Next 20th Century“.

“Mahashmashana” tracklist:

1. Mahashmashana

2. She Cleans Up

3. Josh Tillman and The Accidental Dose

4. Mental Health

5. Screamland

6. Being You

7. I Guess Time Makes Fools of Us All

8. Summer’s Gone