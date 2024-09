Credit: Ron Pownall; Distributed by Sire Records, Public domain, via Wikimedia Commons

L’8 novembre i Talking Heads ristampano il loro album di debutto, “Talking Heads: 77“, in una ricca versione deluxe, con un album live inedito dal CBGB e altre svariate rarità. Nel frattempo hanno condiviso una rarità proprio dal cofanetto, che uscirà per Rhino Records: “Psycho Killer (Acoustic Version)”, con Arthur Russell.

In un comunicato stampa, David Byrne ha commentato la collaborazione:

Conoscevamo il violoncellista e cantautore Arthur Russell. È morto precocemente di AIDS e durante la sua vita ha pubblicato dischi molto diversi tra loro: brani spaziali nell’album “World of Echo” e brani da discoteca sotto il nome di Dinosaur L. Ha lasciato un’enorme eredità di registrazioni, che stanno ancora uscendo a 40 anni dalla sua scomparsa. Ricordo di averlo visto suonare la musica di Philip Glass per una produzione Mabou Mines di un’opera di Beckett. Credo che la gente amante di Beckett lo odiasse, perché non voleva che ci fosse musica nelle sue opere. Perciò non è stato un grande sforzo invitare Arthur ad arrangiare e suonare su una versione alternativa di “Psycho Killer”. Un po’ perversamente, ho sempre visto la canzone come una cosa folk rock un po’ più intima, piuttosto che come una canzone rock che la gente sembrava amare. Quindi avevo un attaccamento speciale a questa versione.

Oltre all’album dal vivo, che è un’esclusiva dell’edizione in vinile, due brani inediti sono presenti nel disco delle rarità: “Pulled Up (Alternate Pop Version)” e un’altra versione alternativa di ‘Psycho Killer’. Il cofanetto è corredato da un libro, con copertina rigida, di 80 pagine con foto, volantini, artwork e note di copertina di ogni membro della band e del tecnico di registrazione Ed Stasium.

Rarità:

1 “Sugar On My Tongue”

2 “I Want To Live”

3 “(Love Goes To) Building On Fire”

4 “I Wish You Wouldn’t Say That”

5 “Psycho Killer (Acoustic Version)”

6 “Uh-Oh Love Comes to Town (Alternate “Pop” Version)”

7 “New Feeling (Alternate “Pop” Version)”

8 “Pulled Up (Alternate “Pop” Version)”

9 “Stay Hungry (1977 Version)”

10 “First Week/Last Week… Carefree (Acoustic Version)”

11 “I Feel It In My Heart”

12 “Psycho Killer (Alternate Version)”

DISC 3 & 4:

1 “(Love Goes To) Building On Fire (Live at CBGB’s, New York, New York, 10/10/77)”

2 “Don’t Worry About the Government (Live at CBGB’s, New York, New York, 10/10/77)”

3 “Take Me To The River (Live at CBGB’s, New York, New York, 10/10/77)”

4 “The Book I Read (Live at CBGB’s, New York, New York, 10/10/77)”

5 “New Feeling (Live at CBGB’s, New York, New York, 10/10/77)”

6 “A Clean Break (Live at CBGB’s, New York, New York, 10/10/77)”

7 “No Compassion (Live at CBGB’s, New York, New York, 10/10/77)”

8 “Thank You For Sending Me An Angel (Live at CBGB’s, New York, New York, 10/10/77)”

9 “Who Is It? (Live at CBGB’s, New York, New York, 10/10/77)”

10 “Pulled Up (Live at CBGB’s, New York, New York, 10/10/77)”

11 “Uh-Oh Love Comes to Town (Live at CBGB’s, New York, New York, 10/10/77)”

12 “Psycho Killer (Live at CBGB’s, New York, New York, 10/10/77)”

13 “Stay Hungry (Live at CBGB’s, New York, New York, 10/10/77)”