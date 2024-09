credit: Kitty Handley

Dopo essersi formati durante un viaggio di gruppo a Blackpool e aver annunciato di recente il loro EP di debutto “One More Day”, in uscita l’8 novembre via Fear of Missing Out Records, gli Umarells di Manchester condividono oggi la title-track del lavoro in uscita.

“One More Day” parla di ‘uno dei nostri amici più cari e della sua mancanza’, dice il chitarrista e cantante Josh Yeung. “È una dedica“.

“Another day without you / Another week without you / Another month without you / Can’t take the days without you“, canta Imogen Badrock: un amorevole ritratto dell’amicizia filtrato attraverso la lente di un morbido indie-pop, capace però di essere incalzante e non così lineare o malinconico come ci si potrebbe aspettare. Gli Umarells filtrano diverse prospettive, abbracciano anche percorsi quasi emo e indie-psych, con grande attenzione all’introspezione e all’emotività.

