credit: Thomas Rabsch

Esce oggi in tutte le piattaforme digitali “Starkregen”, il nuovo singolo di Teho Teardo e Blixa Bargeld.

L’uscita di questo nuovo brano anticipa la pubblicazione su cd, vinile e digitale, del nuovo album di inediti, prevista per il 25 ottobre 2024, che si chiamerà “Christian & Mauro” (Specula/Audioglobe). Seguirà a novembre e dicembre un tour europeo in continuo aggiornamento, che toccherà anche diverse città italiane.

Quella di giovedì 19 settembre non è una data scelta a caso: coincide, infatti, non solo con il compleanno di Teho Teardo, ma anche con la Festa di San Gennaro, Santo Patrono di Napoli, e con il prodigio della liquefazione del sangue. Un data, quindi, di buon augurio, anche per il lungo tour che vedrà impegnati Teardo e Bargeld in nove paesi europei e che arriverà a novembre in Italia il 20 a Perugia, all’Auditorium San Francesco al Prato, in occasione di Rockin’ Umbria, il 21 a Livorno, per un’esibizione al Teatro Goldoni di Livorno durante il Premio Ciampi, il 22 novembre al Teatro Galli di Rimini, il 23 all’Auditorium Fondazione Cassamarca di Treviso e il 24 al Druso di Ranica (BG). Prossimamente, è previsto l’annuncio di nuove date in Italia.

Dopo “Live in Berlin”, l’album registrato dal vivo al Sonic Morgue di Berlino e pubblicato a dicembre 2022, Teho Teardo e Blixa Bargeld hanno realizzato il loro terzo album in studio, in uscita il prossimo 25 ottobre, che chiude la trilogia della loro lunga collaborazione, iniziata nel 2013 con “Still Smiling”, proseguita poi nel 2016 con “Nerissimo”, fino a questo nuovo capitolo discografico “Christian & Mauro”, il cui titolo fa riferimento ai rispettivi nomi di battesimo di Bargeld e Teardo.

Nel singolo “Starkregen”, pubblicato dalla Specula Records e distribuito da Audioglobe, accanto ai numerosi strumenti suonati da Teardo e Bargeld, compaiono anche Gabriele Coen al clarinetto basso, Laura Bisceglia al violoncello e Susanna Buffa alla voce.

In attesa dei concerti con Blixa Bargeld, Teho Teardo eseguirà un “concerto al buio” in solo l’11 ottobre allo Spazio ZUT di Foligno, in occasione di Umbria Factory Festival, e il 17 ottobre al MAXXI di Roma.

Ecco il tour:

20/11 I Perugia Auditorium San Francesco al Prato, Rockin’ Umbria

21/11 I Livorno, Teatro Goldoni, Premio Ciampi

22/11 I Rimini – Teatro Galli

23/11 I Treviso Auditorium Fondazione Cassamarca

24/11 I Ranica (BG) – Druso

29/11 RO Bucharest – Club Control

01/12 D München – Amperé

03/12 D Köln – Kultu rkirche

04/12 D Frankfurt – Zoom

05/12 A Wien – WUK

06/12 CZ Prague Palác Akropolis

08/12 B Antwerp – De Roma

09/12 D Jena – Kassablanca

10/12 D Berlin Festsaal Kreuzberg

11/12 D Hamburg – Mojo

12/12 DK Copenhagen Bremen Theater