credit: press

Nell’affollato panorama musicale indie britannico, i The Howlers si sono fatti strada con una forza e una determinazione inaspettate. Originari dell’East London, questo trio ha saputo conquistare il pubblico con un sound che mescola l’energia del rock alternativo alla malinconia del folk, creando un’atmosfera unica e coinvolgente.

Il loro album di debutto, “What You’ve Got to Lose to Win It All“, pubblicato a maggio 2024 è molto più di un semplice disco. È un viaggio emotivo, un’esplorazione profonda dell’anima che ha permesso alla band di connettersi con i propri ascoltatori in modo intimo e sincero. Le canzoni, influenzate dalle esperienze personali del frontman Adam Young, raccontano di sofferenza, perdita e rinascita, trasformando il dolore in musica.

Il successo dell’album è stato travolgente. Non solo ha raggiunto posizioni di rilievo nelle classifiche indipendenti, ma ha anche esaurito in pochissimo tempo le copie in vinile, a dimostrazione di un seguito fedele e appassionato. Ma dietro questo successo c’è molto lavoro e dedizione. The Howlers hanno suonato innumerevoli concerti, collaborato con artisti affermati e costruito un legame profondo con il loro pubblico.

Quello che rende speciale la musica dei The Howlers è la sua autenticità. Le canzoni sono scritte con il cuore e trasmettono emozioni genuine. I testi, spesso introspettivi e malinconici, riescono a toccare corde profonde nell’animo dell’ascoltatore. Eppure, c’è anche una grande dose di positività e speranza. La musica dei The Howlers è un invito a non arrendersi mai, a superare le difficoltà e a trovare la forza di andare avanti.

A marzo 2025 saranno 2 le date italiane della formazione inglese:

6 marzo: Arci Bellezza, Milano

7 marzo: Covo Club, Bologna

Biglietti e info QUI.