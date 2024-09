Credit: press

I Cigarettes for Breakfast sono una band di Philadelphia ben nota per le sue performance crude, emotive e soniche, che catturano l’essenza dei grandi dello shoegaze e del dream pop, come My Bloody Valentine e Slowdive. Il progetto, nato in cameretta, di Matt Whiteford, insieme a un cast di membri e collaboratori in continua evoluzione, ha conquistato i cuori degli ascoltatori, diventando un nome ben conosciuto tra chi apprezza lo shoegaze e l’indie-rock

Dopo aver pubblicato diversi demo, EP e singoli, l’LP di debutto dei Cigarettes for Breakfast, “Join the Circus” (2023), ha dimostrato la capacità della band di portare l’ascoltatore in un viaggio musicale di alta qualità, esplorando temi come amore, perdita e scoperta di sé.

Il secondo album completo della band, “Slow Motion”, uscirà il 21 febbraio 2025 per Abandon Everything Records e questa nuova “Seeing Stars” mette in luce tutte le caratteristiche migliori della band.