Credit: Still ©Wendy Productions Ltd Federation Studio France

“Peter Doherty — Stranger In My Own Skin” è un nuovo documentario dedicato al discusso leader dei Libertines diretto dalla moglie Katia deVidas e presentato in anteprima al Zurich Film Festival dello scorso anno.

In Italia uscirà grazie a Nfilm, neonata casa distribuzione cinematografica che di recente ha acquistato i diritti anche del doc che segue la parobola artistica di Omar Rodriguez-López e Cedric Bixler-Zavala prima negli At the drive in e poi nei Mars Volta (“Omar & Cedric: if this gets weird”), che proprio in questi giorni ha svelato le sale di proiezione.

“Peter Doherty — Stranger In My Own Skin” debutterà domani 24 settembre e rimarrà nei cinema fino a metà ottobre. Consulta la lista delle sale.

Di seguito le note stampa che presentano il documentario:

Un ritratto intimo del musicista e artista più iconico della sua generazione. Scopri Peter Doherty, cantante e cantautore punk inglese e leggendario frontman dei Libertines, mentre sprofonda negli abissi della dipendenza, nel momento di massimo successo.

Per un periodo di 10 anni, Peter Doherty è stato filmato in maniera intima dalla regista-musicista Katia de Vidas, che ha girato oltre 200 ore di filmati esclusivi. Attraverso le parole dell’artista stesso, viviamo la lotta toccante e carica di emozioni di Doherty per superare i suoi demoni e riemergere dalle tenebre verso la luce.

Guarda il trailer del documentario: