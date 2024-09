Credit: Anton Corbijn

Lo scorso 20 e 21 settembre David Gilmour ha tenuto a Brighton, al Brighton Center, due date warm-up del suo prossimo tour mondiale che lo porterà ad esibirsi al Circo Massimo di Roma per ben sei date consecutive a partire dal prossimo 27 settembre.

L’occasione è stata ghiotta per assaporare quella che molto probabilmente sarà la scaletta che verrà portata sul palco nei prossimi live.

Così insieme agli immancabili brani del suo ultimo disco in studio, “Luck And Strange” uscito lo scorso 6 settembre e del quale vengono proposte sei canzoni, Gilmour ha regalato ai fortunati presenti pezzi dei Pink Floyd alcuni dei quali mancavano da tempo dalla sua setlist.

E’ dal 2006 per esempio che l’artista britannico non presentava una versione dal vivo di “Breathe (In The Air)”, da “The Dark Side Of The Moon“, e “A Great Day For Freedom”, brano contenuto in “The Division Bell” stesso album dal quale salta fuori anche “Marooned”, che invece non vedeva le luci di un palco dal 2004.

Tra i brani iconici dei Pink Floyd fanno poi capolino “Wish You Were Here”, “Comfortably Numb” e “Time” ai quali si aggiungono altre tre canzoni estratte da “Rattle And Lock” ( “5 A.M.”, “A Boat Lies Waiting”, “In Any Tongue”) altro disco solista di Gilmour datato 2015.

Di seguito la scaletta proposta in entrambe le date di Brighton:

1. “5 A.M.”

2. “Black Cat” (Live debut)

3. “Luck and Strange” (Live debut)

4. “Breathe (In the Air)”

5. “Time”

6. “Breathe (Reprise)”

7. “Fat Old Sun”

8. “Marooned”

9. “Wish You Were Here”

10. “Vita Brevis” (Live debut)

11. “Between Two Points” (Live debut)

12. “High Hopes”

13. “Sorrow”

14. “The Piper’s Call” (Live debut)

15. “A Great Day for Freedom”

16. “In Any Tongue”

17. “The Great Gig in the Sky”

18. “A Boat Lies Waiting”

19. “Coming Back to Life”

20. “Dark and Velvet Nights” (Live debut)

21. “Scattered” (Live debut)

22. “Comfortably Numb”

Guarda un pò video delle due serate: