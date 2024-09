credit: Ian Allen

Nick Cave And The Bad Seeds hanno dato il via al loro tour di Regno Unito ed Europa a Oberhausen, in Germania, martedì scorso. Il tour è di supporto al loro recente album “Wild God” e l’altra sera ha segnato il debutto dal vivo di una manciata di nuove canzoni.

Tra le prime, ovviamente, i pezzi forti di “Wild God” come “Joy”, “Frogs”, “Long Dark Night”, “As The Waters Cover The Sea” e altri ancora. Nick e i suoi hanno anche ripescato alcuni vecchi brani, “Papa Won’t Leave You, Henry” per la prima volta dal 2017 e “Straight To You” per la prima volta in 15 anni. Ecco un po’ di video catturati dai fan.

Tracklist:

Joy (Live Debut)

Frogs (Live Debut)

Wild God (Live Debut)

O Children

Jubilee Street

From Her to Eternity

Long Dark Night (Live Debut)

Cinnamon Horses (Live Debut)

Tupelo

Conversion (Live Debut)

Bright Horses

Need You

Straight To You

O Wow O Wow (How Wonderful She Is) (Live Debut)

Final Rescue Attempt (Live Debut)

Red Right Hand

The Mercy Seat

White Elephant

Palaces Of Montezuma (Grinderman Cover)

Papa Won’t Leave You, Henry

Into My Arms

As The Waters Cover The Sea (Live Debut)