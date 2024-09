Credit: Adam Peter Johnson

I Primal Scream pubblicano “Ready To Go Home” e “The Centre Cannot Hold”, due nuovi brani tratti da “Come Ahead”, il nuovo album in studio in uscita l’8 novembre 2024 via BMG.

Fresca, emozionante e immediatamente Primal Scream, “Ready To Go Home” è la dichiarazione d’intenti che apre l’album. Parlando della canzone, Bobby Gillespie ha dichiarato:

È una gioiosa accettazione della morte. È cupa, ma anche allegra, piena di umorismo. Dopo averla scritta, l’ho cantata a mio padre la notte prima che morisse. Eravamo solo io e lui in ospedale. Il suo corpo si era arreso. Penso che quando si diventa vecchi e stanchi e il corpo dice: “Ne ho abbastanza. È ora di andare”. Stavo cercando di scrivere di quella sensazione, non so perché, forse mi sentivo stanco io stesso. A volte mi capita. Quando ho scritto questa canzone pensavo che ci deve essere un momento nella vita in cui pensi: è ora di andare a casa.

“Ready To Go Home” è accompagnata da un remix realizzato dalla leggenda della house britannica Terry Farley e da Wade Teo. Una versione dub del mix è stata pubblicata all’inizio dell’estate su un’edizione molto limitata di un 12″ white label; oggi il mix vocale completo è disponibile per la prima volta in formato digitale e arriva 34 anni dopo che Terry Farley ha creato per la prima volta i seminali remix di “Loaded” e “Come Together” per i Primal Scream.

“Ready To Go Home” e “The Centre Cannot Hold” seguono i nuovi brani “Deep Dark Waters” e “Love Insurrection”, che hanno già ricevuto il plauso della critica.

L’album, composto da 11 brani, vede il principale autore, cantante e frontman del gruppo Bobby Gillespie prepararsi a pubblicare alcune delle canzoni più personali della sua carriera.